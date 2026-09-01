Medtronic revoit à la hausse ses prévisions pour l'exercice 2027 grâce à la demande en dispositifs cardiaques

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(Ajout d'informations sur les actions et les investissements au paragraphe 10)

Medtronic MDT.N a relevé mardi la fourchette basse de ses prévisions de bénéfices et de croissance du chiffre d'affaires pour l'exercice 2027, misant sur une forte demande pour ses dispositifs cardiaques utilisés dans le cadre d'interventions cardiovasculaires complexes.

L'action de la société basée en Irlande a progressé de 9,2 % lors des échanges avant l'ouverture de la Bourse.

Les attentes des investisseurs à l'égard des fabricants de dispositifs médicaux sont restées élevées au cours des derniers trimestres, soutenues par une demande robuste en matière d'interventions chirurgicales, une adoption croissante de ces dispositifs par les médecins et les progrès technologiques.

La société a relevé la fourchette basse de ses prévisions de bénéfice ajusté par action pour l’exercice 2027, la faisant passer de 5,90 $ à 5,94 $, tout en maintenant la fourchette haute à 6 $. Selon les données compilées par LSEG, les analystes tablent en moyenne sur 5,95 $.

Medtronic table désormais sur une croissance organique annuelle de son chiffre d’affaires comprise entre 7,25 % et 7,75 %, contre une fourchette de 6,75 % à 7,25 % prévue précédemment.

Ces prévisions incluent l'activité liée au diabète et Medtronic actualisera ses perspectives si la scission complète devait intervenir avant la fin de l'exercice, a-t-elle précisé.

À l’instar de ses concurrents Abbott ABT.N et Boston Scientific BSX.N ,Medtronic a également dépassé les estimations de Wall Street en matière de bénéfice et de chiffre d’affaires trimestriels. Tous ses segments ont dépassé les attentes.

Le chiffre d’affaires du premier trimestre s’est établi à 9,76 milliards de dollars, contre des estimations de 9,55 milliards de dollars.

Medtronic a par ailleurs annoncé qu’elle allait investir 80 millions de dollars dans Pi-Cardia, fabricant de dispositifs de réparation des valves cardiaques, avec une option d’acquisition pour 210 millions de dollars . Elle a également investi 700 millions de dollars dans Cornerstone Robotics, obtenant ainsi les droits de distribution des dispositifs chirurgicaux de cette société sur certains marchés hors des États-Unis.

Les ventes du segment cardiovasculaire de l’entreprise – son plus important – ont bondi de 19,5 % pour atteindre 3,93 milliards de dollars au cours du trimestre, portées par la forte demande pour sa gamme de dispositifs d’ablation par champ pulsé – utilisés pour traiter les rythmes cardiaques irréguliers – qui a enregistré une croissance de 88 %.

La croissance du trimestre a également été stimulée par environ 570 millions de dollars liés à une semaine supplémentaire, a précisé Medtronic.

Sur une base ajustée, la société a annoncé un bénéfice trimestriel de 1,45 dollar par action, contre des estimations de 1,39 dollar.