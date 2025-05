Medtronic pourrait se séparer de son activité Diabète

AOF - EN SAVOIR PLUS

(AOF) - La société Medtronic souhaiterait se séparer de ses activités dans le diabète pour en faire une société autonome, selon des informations du Wall Street Journal. Au troisième trimestre de l’exercice 2024-2025, cette entité a généré un chiffre d’affaires de 694 millions de dollars, en hausse de 8,4 %, et représente environ 8 % des revenus totaux. Fin 2021, Medtronic avait reçu une lettre d’avertissement des autorités sanitaires américaines pour son site de Northridge en Californie.

Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.