Medtronic lance une offre d'échange pour finaliser la séparation de MiniMed

Le spécialiste des technologies médicales va lancer une offre d'échange visant à scinder au moins 80,1% des actions de sa filiale MiniMed Group.

L'ancienne division diabète du groupe a réalisé son introduction en bourse en mars dernier, et Medtronic avait conservé environ 90% du capital. L'opération d'échange s'inscrit dans un cadre généralement neutre sur le plan fiscal pour Medtronic et les actionnaires participant outre-Atlantique.

L'offre permet aux actionnaires de Medtronic d'échanger leurs actions ordinaires contre des actions MiniMed avec une décote de 7%, sous réserve d'une limite maximale fixée à 4,5939 actions MiniMed par action Medtronic apportée.