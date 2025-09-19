Medtronic : la FDA autorise la commercialisation d'Altaviva

(AOF) - Medtronic a reçu l’approbation de la Food & Drug Administration américaine pour Altaviva. Ce dispositif de neuromodulation tibiale implantable mini-invasif est inséré près de la cheville et doit permettre de traiter l’incontinence urinaire par impériosité. La société américaine estime que les problèmes de contrôle de la vessie touchent 43 millions d’adultes outre-Atlantique, dont 16 millions souffrent d’incontinence urinaire par impériosité.
AOF - EN SAVOIR PLUS
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer