Medtronic en hausse après des résultats du quatrième trimestre supérieurs aux attentes

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

3 juin - ** L'action du fabricant de dispositifs médicaux Medtronic MDT.N progresse de 2,4% à 75,50 $ en pré-ouverture

** MDT annonce un bénéfice ajusté de 1,55 $ par action au quatrième trimestre, contre une estimation moyenne des analystes de 1,54 $ par action - données LSEG

** Le chiffre d'affaires trimestriel de la société, à 9,81 milliards de dollars, dépasse les prévisions moyennes des analystes, qui s'élevaient à 9,63 milliards de dollars, grâce à une forte demande pour ses dispositifs cardiaques

** MDT prévoit pour l'exercice 2027 un bénéfice ajusté compris entre 5,90 $ et 6 $ par action, contre une prévision des analystes de 6,06 $ par action

** À la clôture d'hier, l'action affichait une baisse de 23% depuis le début de l'année