Medtronic en hausse après avoir revu à la hausse ses prévisions pour l'exercice 2027 grâce à la demande en dispositifs cardiaques

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

1er septembre - ** L'action du fabricant de dispositifs médicaux Medtronic MDT.N progresse de 4,8 % à 95 dollars en pré-ouverture

** La société relève la fourchette basse de ses prévisions de bénéfice ajusté pour l'exercice 2027, passant de 5,90 $ à 5,94 $, et revoit à la hausse son objectif de croissance organique du chiffre d'affaires, qui passe de 6,75 %-7,25 % à 7,25 %-7,75 %

** La société explique cette hausse de ses prévisions par la demande en dispositifs cardiaques utilisés dans le cadre d'interventions cardiovasculaires complexes

** La société annonce un bénéfice ajusté de 1,45 $ par action au premier trimestre, contre une estimation moyenne des analystes de 1,39 $ par action – données LSEG

** Le chiffre d'affaires trimestriel de la société, à 9,76 milliards de dollars, dépasse les prévisions moyennes des analystes, qui s'élevaient à 9,55 milliards de dollars – données LSEG

** À la dernière clôture, le titre affichait une baisse d'environ 6 % depuis le début de l'année