Medtronic dépasse les prévisions trimestrielles grâce à une forte demande en dispositifs cardiaques

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des précisions sur la scission de l'activité liée au diabète aux paragraphes 3 et 10, et sur les investissements au paragraphe 4)

Medtronic MDT.N a dépassé mercredi les estimations de Wall Street concernant son chiffre d'affaires et son bénéfice ajusté du quatrième trimestre, profitant d'une demande soutenue pour ses dispositifs cardiaques utilisés dans des interventions cardiaques complexes.

L'action de la société a progressé de 2,8% en pré-ouverture.

Le fabricant de dispositifs médicaux s'est concentré sur des acquisitions ciblées de plus petite envergure afin de renforcer son portefeuille, tout en menant à bien la scission de son activité diabète.

Medtronic a annoncé mercredi avoir investi dans deux sociétés privées, Beluga Medical, basée en Californie, et CardioACC, basée à Shenzhen, qui développent des technologies de cathéters d'imagerie cardiaque, afin d'élargir son portefeuille de produits cardiaques.

La société a conclu plusieurs accords ces derniers mois pour renforcer son offre en matière de robotique cardiovasculaire et chirurgicale, notamment l'acquisition d'SPR Therapeutics pour environ 650 millions de dollars , ainsi quedes accords avec CathWorks , Scientia Vascular et Fortimedix.

Le chiffre d'affaires de Medtronic au quatrième trimestre s'est établi à 9,81 milliards de dollars, contre des estimations de 9,63 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG.

Les ventes de son principal segment cardiovasculaire ont bondi de 13,8% pour atteindre 3,8 milliards de dollars au cours du trimestre, portées par une forte demande pour sa gamme de produits d'ablation par champ pulsé.

Sur une base ajustée, Medtronic a annoncé un bénéfice trimestriel de 1,55 dollar par action, dépassant de justesse l'estimation moyenne des analystes de 1,54 dollar par action.

La société basée à Dublin, en Irlande,prévoit un bénéfice annuel ajusté compris entre 5,90 et 6 dollars par action pour l'exercice 2027, en deçà des 6,06 dollars par action que les analystes avaient tablés, selon les données compilées par LSEG.

Les perspectives de Medtronic pour 2027 tiennent compte de son activité dans le domaine du diabète, désormais une société cotée en bourse appelée MiniMed MMED.O . La société a déclaré qu'elle réviserait ses prévisions si l'activité liée au diabète était scindée avant la fin de l'année.

Medtronic a déclaré qu'elle s'attendait désormais à un impact des droits de douane de 250 millions de dollars pour l'exercice 2027, contre 300 millions de dollars précédemment.