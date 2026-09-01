Medtronic démarre son exercice 2027 sur les chapeaux de roues

Medtronic est attendu en progression de l'ordre de 5% à l'ouverture ce mardi, à la suite de la publication de résultats meilleurs que prévu au titre de son 1er trimestre comptable, lui permettant de relever ses objectifs pour l'ensemble de l'exercice en cours.

Ainsi, le groupe d'équipements médicaux table désormais sur un BPA non-GAAP pour l'exercice 2027 entre 5,94 et 6 USD, contre une fourchette cible précédente de 5,90 à 6 USD, et sur une croissance organique du chiffre d'affaires de 7,25% à 7,75%, au lieu de 6,75% à 7,25%.

Au titre des trois premiers mois de son exercice, Medtronic publie un BPA ajusté en progression de 15,1% à 1,45 USD, un niveau à la fois supérieur à ses propres objectifs et au consensus de marché, qui était d'un peu moins de 1,40 USD.

A 9,8 MdsUSD, son chiffre d'affaires a augmenté de 13,7% en données publiées comme en organique, une croissance supérieure d'environ 200 points de base à la prévision du groupe et tirée en particulier par les revenus du segment cardiovasculaire ( 18,9% à 3,9 MdsUSD).

"Nous commençons fort l'exercice 2027. Ce qui nous donne confiance, ce n'est pas seulement la force du trimestre, mais surtout l'étendue des performances de nos activités et les contributions croissantes des nouvelles plateformes de croissance", commente le PDG Geoff Martha.

"Notre exécution, ainsi que notre moteur d'innovation, nous positionnent pour servir davantage de patients et assurer une croissance durable. La solidité de notre portefeuille nous donne confiance dans les opportunités à venir", poursuit-il.