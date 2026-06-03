Medtronic à peu près en ligne avec les attentes sur son 4e trimestre

Medtronic publie un BPA ajusté de 1,55 USD au titre des trois derniers mois de son exercice 2025-2026, en retrait de 4,3% en comparaison annuelle, mais supérieur d'un cent au consensus de marché, pour un chiffre d'affaires de 9,8 MdsUSD, en hausse de 9,9%.

En organique, les ventes du groupe de technologies médicales ont augmenté de 6,6%, ses plus fortes croissances ayant été enregistrées dans les segments cardiovasculaire ( 10,1%) et diabète ( 8,1%), devant ses segments chirurgie médicale ( 5,1%) et neurosciences ( 3%).

"Nos performances reflètent la plus forte croissance annuelle du chiffre d'affaires réalisée par Medtronic en dix ans, portée par une exécution rigoureuse dans l'ensemble de notre portefeuille et une rigueur opérationnelle continue", souligne son PDG Geoff Martha.

"Nous avons constaté une vigueur continue dans certaines de nos plus grandes activités, et nous construisons une dynamique grâce à nos plus grandes opportunités de croissance, telles qu'Affera, Symplicity, Hugo, Altaviva et Stealth AXiS", ajoute le dirigeant.

Sur l'ensemble de l'exercice écoulé, Medtronic affiche ainsi un BPA ajusté à peu près stable ( 0,7%) à 5,53 USD, pour des revenus ajustés en croissance de 8,4% à 36,3 MdsUSD (dont 5,8% en organique).

Pour l'exercice 2026-2027, le groupe anticipe un BPA ajusté compris entre 5,90 et 6 USD et une croissance organique des ventes de 6,75% à 7,25%, des prévisions qui tiennent compte d'une 53e semaine.