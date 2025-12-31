Medtech : Une répartition claire entre les gagnants et les perdants en 2025

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

31 décembre - ** Les actions Medtech devraient terminer l'année 2025 sur une note mitigée, les actions de Becton Dickinson BDX.N , Zimmer Biomet ZBH.N , Baxter BAX.N et Stryker SYK.N se dirigeant vers des pertes annuelles

** Boston Scientific BSX.N , Medtronic MDT.N , Johnson & Johnson JNJ.N , Abbott ABT.N , Edwards Lifesciences EW.N et GE HealthCare GEHC.O sont en revanche en passe de terminer l'année en territoire positif

** Les actions de Zimmer Biomet ont baissé de 14,1 % cette année en raison d'avertissements répétés sur les bénéfices et s'apprêtent à subir une troisième perte consécutive, tandis que Baxter a perdu environ 33,8 % en 2025 et fait face à une quatrième année consécutive dans le rouge en raison de la douleur continue des avertissements sur les bénéfices et des perturbations causées par les ouragans sur son site clé

** Les actions d'Edwards Lifesciences, de Boston Scientific et d'Abbott devraient terminer l'année 2025 en hausse de plus de 16 %, 7 % et 11 %, respectivement. BSX et EW ont affiché des gains remarquables grâce à des augmentations répétées des bénéfices et à des revenus importants provenant de dispositifs cardiaques de premier plan

** Les investisseurs de JNJ ont été récompensés par des bénéfices constants, l'action ayant grimpé de plus de 43 %, atteignant un niveau record, dépassant le secteur des technologies médicales et mettant fin à une série de pertes de deux ans

** « Nous espérons que l'année 26 sera plus paisible pour le secteur des technologies médicales. Les droits de douane étant atténués et les risques politiques gérables, nous prévoyons une croissance robuste des technologies médicales et restons constructifs », ont déclaré les analystes de Jefferies dans une note datant d'il y a deux semaines