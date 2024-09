Medtech: les PME mises en tension par les retards de paiement des hôpitaux (Snitem)

Le Snitem appelle à définir un plan d'action permettant de faire baisser ces délais de paiement, en concertation avec les représentants des établissements et les pouvoirs publics.

Avec l'allongement des délais de règlement, notamment pour les PME, la tension financière qui pèse sur les entreprises ne cesse d'augmenter, avec pour conséquence la "fragilisation du tissu économique" mais aussi de l'innovation qui "passe le plus souvent par une politique R&D coûteuse".

(AOF) - Les entreprises du dispositif médical constatent une envolée des délais de paiement par l’hôpital. Selon le bilan publié par leur organisation professionnelle, le Snitem, ces délais passent notamment de 68 à 77 jours en moyenne pour les 93% de PME que compte le secteur, alors qu'en règle général les délais légaux ne dépassent pas 50 jours. "La situation ne cesse de se dégrader depuis 2021", affirme l'organisation, mettant en cause le secteur public comme le privé, en France métropolitaine comme dans les DOM/TOM.

