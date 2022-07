Mediolanum choisit quatre sociétés de gestion pour deux nouveaux fonds ESG

(NEWSManagers.com) - Mediolanum International Funds Ltd (MIFL), la plate-forme européenne de gestion d’actifs du groupe bancaire italien Mediolanum, vient de lancer deux fonds répondant à des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG). Il s’agit de Mediolanum Best Brands Multi-Asset ESG Selection, classé article 8, et de Mediolanum Best Brands Energy Transition, classé article 9.

Mediolanum Best Brands Multi-Asset ESG Selection est une stratégie multi-classes d’actifs gérée par Schroders. Le fonds aura une allocation dynamique entre les classes d’actifs, afin de profiter des opportunités des marchés. Son gérant est Joseph Murphy.

Mediolanum Best Brands Energy Transition est un fonds actions monde thématique investi dans des sociétés exerçant dans le secteur de l’énergie, qui favoriseront ou bénéficieront de la transition vers une économie plus durable. Ce fonds sera initialement délégué à trois gestionnaires : Schroders, KBIGI et Pictet. Son gérant est David Whitehead.