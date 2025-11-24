Medincell va recevoir une subvention de $3 mlns de la Fondation Gates pour lutter contre le paludisme

Medincell SA MEDCL.PA :
* MEDINCELL VA RECEVOIR UNE SUBVENTION DE $3 MLNS DE LA FONDATION GATES POUR SON PROGRAMME MDC-STM CONTRE LE PALUDISME
Texte original nBw5tkXRya Pour plus de détails, cliquez sur MEDCL.PA
(Rédaction de Gdansk)
Medincell SA MEDCL.PA :
* MEDINCELL VA RECEVOIR UNE SUBVENTION DE $3 MLNS DE LA FONDATION GATES POUR SON PROGRAMME MDC-STM CONTRE LE PALUDISME
Texte original nBw5tkXRya Pour plus de détails, cliquez sur MEDCL.PA
(Rédaction de Gdansk)
|28,1200 EUR
|Euronext Paris
|-0,50%
Maylis Daubon, accusée d'avoir empoisonné ses deux filles, dont l'une est décédée en 2019, en les assommant de médicaments, a clamé son innocence lundi au premier jour de son procès, en réfutant les mensonges qu'on lui reproche. Cette femme de 53 ans affirme, depuis ... Lire la suite
Le projet de loi-cadre sur les violences faites aux femmes est "prêt" et comporte 53 mesures visant à "mieux former, mieux détecter, mieux prévenir et mieux sanctionner", déclare à l'AFP la ministre déléguée chargée de l'Egalité femmes-hommes Aurore Bergé. A la ... Lire la suite
Nouvelle échéance judiciaire capitale pour Nicolas Sarkozy, deux semaines après sa sortie de prison. L'ancien président saura le 26 novembre si la Cour de cassation valide ou non sa condamnation en appel dans l'affaire Bygmalion, à un an d'emprisonnement dont six ... Lire la suite
Dans la mine de sel de Varangéville (Meurthe-et-Moselle), dernière mine souterraine en activité en France, le directeur se réjouit de la volonté des autorités d'exploiter davantage les sous-sols face à la montée des tensions géopolitiques.
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer