information fournie par Reuters • 24/11/2025 à 18:09

Medincell va recevoir une subvention de $3 mlns de la Fondation Gates pour lutter contre le paludisme

Medincell SA MEDCL.PA :

* MEDINCELL VA RECEVOIR UNE SUBVENTION DE $3 MLNS DE LA FONDATION GATES POUR SON PROGRAMME MDC-STM CONTRE LE PALUDISME

(Rédaction de Gdansk)