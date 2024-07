Medincell va présenter des données montrant l’amélioration du potentiel d’un anticorps monoclonal contre les tumeurs du mélanome grâce à la technologie BEPO®

Medincell présentera ses avancées R&D basées sur ses technologies injectables à action prolongée lors de la conférence CRS 2024, qui se tiendra du 8 au 12 juillet à Bologne, en Italie, notamment :





• Oncologie : présentation de données in vivo illustrant l’amélioration du potentiel immunomodulateur d’un anticorps monoclonal ciblant les tumeurs dans le mélanome via administration péri tumorale avec la technologie BEPO®





• Présentation de BEPO® STAR : nouvelle technologie injectable à action prolongée de Medincell visant à améliorer l'administration contrôlée d'un plus grand nombre de médicaments et à élargir son application vers de nouveaux domaines thérapeutiques





• Instrument de libération in vitro brevetée par Medincell : présentation d'un dispositif in vitro innovant conçu pour accélérer les activités de formulation et la sélection des candidats précliniques