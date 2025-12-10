 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 031,40
-0,26%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Medincell réduit sa perte opérationnelle au premier semestre
information fournie par Zonebourse 10/12/2025 à 08:17

Medincell publie un résultat net de -16,1 millions d'euros au titre de son 1er semestre 2025-26, contre -14,6 MEUR un an auparavant, mais un résultat opérationnel de -6,6 MEUR, en amélioration de 13% par rapport à l'année précédente.

Ses dépenses opérationnelles ont augmenté de 22% à 20,8 MEUR (incluant des dépenses de R&D en hausse de 29% à 13,3 MEUR), mais ses produits d'exploitation et autres produits se sont accrus de 50% à 14,1 MEUR (dont un chiffre d'affaires en hausse de 35% à 11,6 MEUR).

"Nous sommes entrés dans les années les plus transformatrices de l'histoire de Medincell. UZEDY affiche de solides performances et le lancement attendu d'Olanzapine LAI l'année prochaine devrait être un levier de croissance majeur", selon son DG Christophe Douat.

A fin septembre, la société de licensing biopharmaceutique revendique 49,8 MEUR de trésorerie et d'équivalents de trésorerie, ainsi que 3,7 MEUR en placements financiers à faible risque, soit un total de 53,5 MEUR.

Valeurs associées

MEDINCELL
25,0600 EUR Euronext Paris -5,36%
Copyright (c) 2025 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Le géant du commerce en ligne Amazon va doubler ses investissements en Inde, afin d'augmenter les exportations, créer des emplois, et innover dans l'intelligence artificielle (IA) ( AFP / Patrick T. Fallon )
    Amazon annonce des investissements de 35 milliards de dollars en Inde d'ici 2030
    information fournie par AFP 10.12.2025 09:12 

    Le géant du commerce en ligne Amazon a annoncé mercredi qu'il allait presque doubler ses investissements en Inde, afin d'augmenter les exportations, créer des emplois, et innover dans l'intelligence artificielle (IA) de ce pays d'Asie du Sud. "Amazon a annoncé ... Lire la suite

  • Un module de batterie électrique dans l'usine du fabricant AESC (Automotive Energy Supply Corporation), le 13 novembre 2025 à Lambres-lez-Douai ( AFP / Sameer Al-DOUMY )
    Dans les Hauts-de-France, la vallée de la batterie à l'heure de l'Asie
    information fournie par AFP 10.12.2025 09:10 

    La souveraineté industrielle promise attendra encore un peu: dans les premières gigafactories françaises ayant commencé à produire des batteries pour véhicules électriques, la présence d'experts asiatiques reste indispensable, même si elle est censée n'être que ... Lire la suite

  • La bourse Euronext est photographiée dans le quartier d'affaires de La Défense
    L'Europe vue en baisse, rendez-vous clé avec la Fed
    information fournie par Reuters 10.12.2025 09:08 

    par Diana Mandia Les principales Bourses européennes sont attendues en baisse mercredi à l'ouverture, dans l'attente de la décision de politique monétaire de la Réserve fédérale (Fed) américaine, qui pourrait être l'une des plus controversées depuis des années, ... Lire la suite

  • ( AFP / JASON REDMOND )
    Boeing a livré 537 avions en onze mois, un record depuis 2018
    information fournie par Boursorama avec AFP 10.12.2025 09:01 

    Le constructeur aéronautique américain Boeing a livré 537 avions entre janvier et novembre, du jamais vu pour cette période depuis 2018 (704 avions), a-t-il indiqué mardi sur son site internet, annonçant également des livraisons en novembre supérieures à la moyenne ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank