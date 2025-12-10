Medincell réduit sa perte opérationnelle au premier semestre
information fournie par Zonebourse 10/12/2025 à 08:17
Ses dépenses opérationnelles ont augmenté de 22% à 20,8 MEUR (incluant des dépenses de R&D en hausse de 29% à 13,3 MEUR), mais ses produits d'exploitation et autres produits se sont accrus de 50% à 14,1 MEUR (dont un chiffre d'affaires en hausse de 35% à 11,6 MEUR).
"Nous sommes entrés dans les années les plus transformatrices de l'histoire de Medincell. UZEDY affiche de solides performances et le lancement attendu d'Olanzapine LAI l'année prochaine devrait être un levier de croissance majeur", selon son DG Christophe Douat.
A fin septembre, la société de licensing biopharmaceutique revendique 49,8 MEUR de trésorerie et d'équivalents de trésorerie, ainsi que 3,7 MEUR en placements financiers à faible risque, soit un total de 53,5 MEUR.
Valeurs associées
|25,0600 EUR
|Euronext Paris
|-5,36%
A lire aussi
-
Le géant du commerce en ligne Amazon a annoncé mercredi qu'il allait presque doubler ses investissements en Inde, afin d'augmenter les exportations, créer des emplois, et innover dans l'intelligence artificielle (IA) de ce pays d'Asie du Sud. "Amazon a annoncé ... Lire la suite
-
La souveraineté industrielle promise attendra encore un peu: dans les premières gigafactories françaises ayant commencé à produire des batteries pour véhicules électriques, la présence d'experts asiatiques reste indispensable, même si elle est censée n'être que ... Lire la suite
-
par Diana Mandia Les principales Bourses européennes sont attendues en baisse mercredi à l'ouverture, dans l'attente de la décision de politique monétaire de la Réserve fédérale (Fed) américaine, qui pourrait être l'une des plus controversées depuis des années, ... Lire la suite
-
Le constructeur aéronautique américain Boeing a livré 537 avions entre janvier et novembre, du jamais vu pour cette période depuis 2018 (704 avions), a-t-il indiqué mardi sur son site internet, annonçant également des livraisons en novembre supérieures à la moyenne ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer