MedinCell publie son rapport d'activité et les éléments financiers du premier semestre 2019-2020 (avril - septembre 2019)Euronext : MEDCL o Montpellier - France o 3 décembre 2019 o 17h45 (CET)Progression du portefeuille avec une autorisation d'essais sur l'homme pour mdc-TJK et entrée de mdc-ANG en études précliniques réglementairesLancement des activités en Santé AnimaleAccroissement du chiffre d'affaires et position de trésorerie solide, en ligne avec les prévisionsÉvénements post-clôture :o jusqu'à 19 millions de dollars de subvention perçus de la Fondation Bill & Melinda Gates pour le programme mdc-WWMo programmes antipsychotiques : confirmation du démarrage des activités cliniques du deuxième antipsychotique injectable longue action mdc-TJK et de l'analyse intermédiaire de la Phase 3 de mdc-IRM attendue en seconde partie de l'année 2020Les informations de ce communiqué de presse seront commentées par le management de MedinCell à l'occasion de la conférence en ligne du 3 décembre 2019. Les commentaires et les réponses aux questions des participants seront disponibles sur le site invest.medincell.com