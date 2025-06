Medincell présentera ses résultats financiers annuels 2024-25 le 17 juin 2025

Medincell organisera deux vidéoconférences en direct le mardi 17 juin 2025 pour présenter ses résultats financiers de l’exercice clos le 31 mars 2025. Les résultats seront publiés plus tôt dans la journée, après la clôture de la Bourse de Paris.



Les présentations se tiendront en français et en anglais afin de répondre aux attentes d’investisseurs et analystes internationaux :



Session en français à 18h00 (CEST)

> https://www.medincell.com/fr/live-fr/



Session en anglais à 19h00 (CEST)

> https://www.medincell.com/live-en/



Au cours de chaque session, l’équipe dirigeante de Medincell présentera les performances de l’entreprise ainsi que ses perspectives stratégiques, et répondra aux questions des actionnaires. Les questions peuvent être envoyées à l’avance par e-mail à communication@medincell.com, ou posées en direct pendant les vidéoconférences.





Pour recevoir toute l'information financière de Medincell en temps réel, faites-en la demande par mail à medincell@newcap.eu. Votre inscription sera immédiate.