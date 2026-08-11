 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Medincell participera au Piper Sandler CNS Symposium
information fournie par Boursorama CP 11/08/2026 à 18:30
Ajoutez Boursorama à vos sources préférées

Medincell (Euronext Paris : MEDCL), annonce aujourd'hui que le Dr Grace Kim, Chief Strategy Officer, U.S. Finance, participera au Piper Sandler CNS Symposium annuel le jeudi 13 août 2026.
Le Dr Kim échangera avec les investisseurs lors d’un fireside chat animé par les analystes de Piper Sandler à 18h30 heure de Paris, en format virtuel.
Des rendez-vous individuels peuvent être organisés directement avec Medincell.

A propos de Medincell

Medincell est une société biopharmaceutique innovante en phase clinique et commerciale, qui développe et commercialise sous licence des traitements injectables à action prolongée dans de multiples domaines thérapeutiques. Ces traitements visent à garantir le respect des prescriptions médicales, à améliorer l'efficacité et l'accessibilité des médicaments et à réduire leur empreinte environnementale.

Valeurs associées

MEDINCELL
24,440 EUR Euronext Paris +1,41%

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Ainsley Maitland-Niles (g), auteur du deuxième but de Lyon sur un service de Corentin Tolisso (de dos), face au Sparta Prague, le 11 août à Décines-Charpieu ( AFP / Alex MARTIN )
    Ligue des champions: Lyon renverse le Sparta Prague et file en barrages
    information fournie par AFP 11.08.2026 23:08 

    Battu 2-1 à l'aller, l'Olympique lyonnais a obtenu son billet pour les barrages de la Ligue des champions en s'imposant 3-0 face au Sparta Prague, réduit à dix dès la 34e minute, lors du 3e tour préliminaire retour, mardi à domicile. L'OL affrontera le club turc ... Lire la suite

  • Des opérateurs financiers travaillent dans une salle de marché de la Hana Bank à Séoul le 31 juillet 2026 ( AFP / GREG BAKER )
    Les Bourses mondiales attentistes avant l'inflation américaine, surveillent le pétrole
    information fournie par AFP 11.08.2026 23:00 

    Les Bourses mondiales sont restées prudentes mardi, dans l'attente de publications clés sur l'inflation aux Etats-Unis, les investisseurs continuant par ailleurs de scruter la situation au Moyen-Orient et la volatilité des cours du pétrole. A New York, le Dow Jones ... Lire la suite

  • Un opérateur à la Bourse de New York, le 4 août 2026 ( AFP / TIMOTHY A. CLARY )
    Wall Street clôture en baisse avant l'inflation américaine
    information fournie par AFP 11.08.2026 22:44 

    La Bourse de New York a terminé en baisse mardi, dans l'attente de publications clés sur l'inflation américaine qui permettront aux analystes d'affiner leurs anticipations sur la politique monétaire de la Fed, la banque centrale américaine. Le Dow Jones a perdu ... Lire la suite

  • Air Force One sur le tarmac avant le départ du président américain Donald Trump de l'aéroport Esenboga d'Ankara, en Turquie, le 8 juillet 2026, après sa participation au sommet de l'Otan ( AFP / SAUL LOEB )
    Le changement d'avion rocambolesque de Trump fait débat
    information fournie par AFP 11.08.2026 22:29 

    Le président des Etats-Unis exfiltré dans un conteneur de ravitaillement vers un autre avion, tandis qu'Air Force One décolle avec à son bord une douzaine de journalistes persuadés, à tort, de voyager avec Donald Trump... Les révélations du Washington Post sur ... Lire la suite

Mes listes

valeur

dernier

var.
Pétrole Brent
89,32 +1,64%
CAC 40
8 714,94 -0,13%
Or
4 367,67 -0,02%
HAFFNER ENERGY
0,596 +14,84%
TOTALENERGIES
76,59 +1,39%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank