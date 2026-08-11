Medincell participera au Piper Sandler CNS Symposium

Medincell (Euronext Paris : MEDCL), annonce aujourd'hui que le Dr Grace Kim, Chief Strategy Officer, U.S. Finance, participera au Piper Sandler CNS Symposium annuel le jeudi 13 août 2026.

Le Dr Kim échangera avec les investisseurs lors d’un fireside chat animé par les analystes de Piper Sandler à 18h30 heure de Paris, en format virtuel.

Des rendez-vous individuels peuvent être organisés directement avec Medincell.



A propos de Medincell



Medincell est une société biopharmaceutique innovante en phase clinique et commerciale, qui développe et commercialise sous licence des traitements injectables à action prolongée dans de multiples domaines thérapeutiques. Ces traitements visent à garantir le respect des prescriptions médicales, à améliorer l'efficacité et l'accessibilité des médicaments et à réduire leur empreinte environnementale.