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100 ans après sa naissance, René Goscinny n'en finit pas de faire rire
information fournie par AFP 12/08/2026 à 08:04
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Les dessinateurs René Goscinny, à gauche, et Albert Uderzo à sa droite, posent avec une affichette d'Astérix le Gaulois à Megève, en Suisse, en 1971 ( AFP / - )

Les dessinateurs René Goscinny, à gauche, et Albert Uderzo à sa droite, posent avec une affichette d'Astérix le Gaulois à Megève, en Suisse, en 1971 ( AFP / - )

Cent ans après sa naissance et près de 50 ans après son décès, René Goscinny fait toujours rire. Son secret? Avoir donné vie à des héros de BD intemporels et appréciés des petits comme des grands, à l'image d'Astérix, du petit Nicolas et de Lucky Luke.

"C'est de naissance que j'aime faire rigoler les gens", affirmait René Goscinny dans un entretien en 1973.

"Il vivait pour faire rire. Et il a réussi de son vivant comme depuis sa mort", renchérit sa fille, la romancière Anne Goscinny, qui gère l'oeuvre de son père.

"Encore aujourd'hui, il continue à inspirer les humoristes et les créateurs" car son humour a "vraiment été novateur" en jouant avec les jeux de mots, les calembours, les clins d'oeil, la satire...", ajoute-t-elle, interrogée par l'AFP.

En témoignent ses répliques devenues cultes: "Ils sont fous, ces Romains", "Je veux être calife à la place du calife", "Le ciel nous tombe sur la tête"...

René Goscinny est devenu l'un des auteurs français les plus lus au monde et son oeuvre s'est écoulée à quelque 500 millions d'exemplaires selon les estimations. Le dernier album d'Astérix, écrit et dessiné par Fabcaro et Didier Conrad, a été le livre le plus vendu en France en 2025.

Rien ne prédestinait pourtant René Goscinny à devenir un maître de "l'humour à la française".

Il nait le 14 août 1926 à Paris dans une famille juive ashkénaze originaire de Pologne, dont une bonne partie va périr dans les camps de concentration.

Il a deux ans quand sa famille s'installe à Buenos Aires, où il vivra jusqu'à l'âge adulte. Avant de tenter sa chance aux Etats-Unis, où il rêve de travailler pour Walt Disney.

Les débuts sont difficiles, mais René Goscinny croit en son destin. L'un des déclics sera sa rencontre avec le dessinateur Morris, avec lequel il va populariser Lucky Luke, le cowboy "qui tire plus vite que son ombre".

De retour en France, il donne vie à Astérix avec Albert Uderzo, invente Iznogoud et fait tandem avec Jean-Jacques Sempé pour raconter les histoires d'un petit écolier des années 1960, Le Petit Nicolas.

"Déculpabilisé"

Anne Goscinny le 26 mars 2018, à Paris ( AFP / JOEL SAGET )

Anne Goscinny le 26 mars 2018, à Paris ( AFP / JOEL SAGET )

Durant trois décennies, jusqu'à sa mort soudaine d'une crise cardiaque le 5 novembre 1977 à l'âge de 51 ans, René Goscinny ne cesse d'inventer histoires et gags. Travaillant dur, comme un "besogneux de la futilité", selon lui.

"Il a donné à la BD ses lettres de noblesse et son influence a été majeure", résume Catel, l'autrice du "Roman des Goscinny" (Grasset), une biographie dessinée dont le second tome sort le 10 septembre.

"Il a déculpabilisé les adultes à lire des BD, qui étaient avant lui mal considérées et exclusivement réservées aux enfants", ajoute Anne Goscinny.

Et son oeuvre "peut se lire à tous les âges: 7, 15, 40 ou plus de 70 ans, car on y redécouvre toujours quelque chose de drôle", précise Catel.

Au-delà de son rôle de scénariste, René Goscinny a permis l'éclosion de nombreux talents du 9e art, dont Jean-Claude Mézières, Claire Bretécher, Enki Bilal, Cabu ou Marcel Gotlib, qu'il a lancés dans le magazine Pilote qu'il dirigeait.

René Goscinny, à droite, discute avec Morris, à gauche, à Bruxelles en décembre 1971 ( AFP / - )

René Goscinny, à droite, discute avec Morris, à gauche, à Bruxelles en décembre 1971 ( AFP / - )

Plus populaires que jamais, les héros de René Goscinny vont animer la vie culturelle de la fin de l'année.

Le 6 octobre, Lucky Luke fêtera son 80e anniversaire avec un nouvel album, "Saint Lucky Luke", scénarisé par Jul et dessiné par Achdé.

Deux jours plus tard, Le Petit Nicolas sera de retour avec un recueil de 12 nouvelles aventures co-écrites par Anne Goscinny.

Puis, le 2 décembre, sortira en salles "Astérix: le royaume de Nubie", un dessin animé réalisé par Alexandre Heboyan.

Plusieurs ouvrages sortiront également en hommage à l'auteur: "Goscinny et nous" (La Sirène), un recueil d'entretiens de proches par José-Louis Bocquet, "Dans l’intimité d’un scénariste de génie" (Flammarion), un album richement illustré, et "Goscinny – Paroles d’un Gaulois venu d’ailleurs" (Hachette).

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1 commentaire

  • 09:19

    Merci à ce grand MONSIEUR!

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