Medincell participera à plusieurs conférences investisseurs en septembre 2026

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Medincell (Euronext Paris : MEDCL), société biopharmaceutique aux stades clinique et commercial qui développe sous licence des traitements injectables à action prolongée dans de nombreuses aires thérapeutiques, annonce aujourd’hui sa participation à plusieurs conférences investisseurs en septembre 2026, où la Société sera représentée par le Dr Grace Kim, Chief Strategy Officer, U.S. Finance.



Des réunions peuvent être organisés auprès des organisateurs des conférences ou directement avec Medincell.



Morgan Stanley 24th Annual Global Healthcare Conference :

Du lundi 14 septembre au mercredi 16 septembre 2026



H.C. Wainwright 28th Annual Global Investment Conference :

Du lundi 14 septembre au mercredi 16 septembre 2026



Jefferies Healthcare C-Suite Back-to-School Fireside Chat Series 2026 :

Mardi 22 septembre 2026



BioCentury Annual Grand Rounds Europe, à Amsterdam :

Du mercredi 23 septembre au vendredi 25 septembre 2026