MedinCell obtient un financement

non-dilutif de 10,9 millions d'euros



Euronext : MEDCL · Montpellier - France · 27 mai 2020 - 17h45



Prêt de 10,9 millions d'euros permettant d'augmenter la visibilité financière de la Société



Prêt contracté auprès de la Banque Populaire du Sud et de BNP Paribas sous forme de PGE



Les résultats de l'exercice clos au 31 mars 2020 seront publiés le 4 juin 2020 post-clôture du marché. Pour rappel, une vidéoconférence dédiée sera tenue en français, à cette occasion, le jeudi 4 juin :

o 18h30 - Présentation et questions-réponses en français

o 19h30 - Présentation et questions-réponses en anglais

o Lien de connexion (via internet uniquement) : invest.medincell.com/conference