MedinCell obtient 19 millions de dollars de subvention pour son programme mdc-WWM

L'accord avec la Fondation Bill & Melinda Gates prévoit que MedinCell conserve les droits commerciaux du produit dans le monde entier, notamment aux États-Unis.MedinCell et la Fondation Bill & Melinda Gates ont signé un accord pour une subvention supplémentaire représentant une enveloppe totale de 19 millions de dollars sur quatre ans. Elle vise à financer les activités précliniques et les études cliniques de phase 1 d'un contraceptif injectable biorésorbable actif sur une durée de six mois (mdc-WWM). La subvention est structurée sous la forme d'avances sur les coûts engendrés par le projet, versées par tranches. Selon les options choisies et en fonction des avancées du programme, jusqu'à 11,75 millions de dollars pourraient être perçus sur les 12 prochains mois, incluant un premier versement immédiat de 4,75 millions de dollars. Les 7,25 millions de dollars restants pourront être perçus ultérieurement.Pour mémoire, une précédente subvention de 3,5 millions de dollars accordée en novembre 2017 par la Fondation Gates finance la phase de recherche de formulation du produit. Ses résultats complets devraient permettre de sélectionner la formulation candidate.Pour recevoir l'information financière de MedinCell, faites-en la demande par email à medincell@newcap.eu