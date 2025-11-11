 Aller au contenu principal
Medincell nomme une chief strategy officer, US finance
information fournie par Zonebourse 11/11/2025 à 09:07

Medincell annonce l'évolution des fonctions de Grace Kim, nommée chief strategy officer, US finance, 'où elle agit comme partenaire d'exécution de la stratégie de développement du capital américain et du développement international de la société'.

Medincell souligne qu'elle a 'joué un rôle clé et déterminant au sein de son équipe' au cours des deux dernières années, après avoir occupé les fonctions de chief strategy officer chez Molecular Templates et de CEO chez SNO Bio.

Alors que Medincell entre dans une phase de croissance stratégique, le Dr Kim dirigera et mettra en oeuvre les prochaines étapes de la stratégie de développement du capital américain de la société de licensing biopharmaceutique.

