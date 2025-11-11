Medincell nomme une chief strategy officer, US finance
Medincell souligne qu'elle a 'joué un rôle clé et déterminant au sein de son équipe' au cours des deux dernières années, après avoir occupé les fonctions de chief strategy officer chez Molecular Templates et de CEO chez SNO Bio.
Alors que Medincell entre dans une phase de croissance stratégique, le Dr Kim dirigera et mettra en oeuvre les prochaines étapes de la stratégie de développement du capital américain de la société de licensing biopharmaceutique.
Valeurs associées
|31,140 EUR
|Euronext Paris
|+5,63%
