Cote de confiance : Emmanuel Macron retrouve son plus bas niveau depuis son accession à l'Elysée

Selon un baromètre mensuel de l'institut Toluna/Harris Interactive, le chef de l'Etat a reperdu les quatre points d'opinions favorables gagnés le mois dernier.

Emmanuel Macron, aux Emirats Arabes Unis, le 21 décembre 2025 ( AFP / LUDOVIC MARIN )

Après une légère embellie en novembre, la cote de confiance d'Emmanuel Macron a retrouvé en décembre son niveau le plus bas depuis son élection en 2017. En cette fin d'année, seuls 37% des Français disent par ailleurs avoir l'intention de regarder ses voeux présidentiels, selon les chiffres de ce baromètre mensuel Toluna/Harris Interactive pour LCI publié vendredi 26 décembre.

Le président de la République a cédé en décembre les 4 points qu'il avait gagnés en novembre pour rechuter à 25%, son niveau le plus bas déjà atteint en octobre. "La séquence internationale s’étant quelque peu éloignée, le président de la République est plus jugé au regard des enjeux nationaux qu’en novembre dernier", observe Jean-Daniel Lévy, directeur délégué de Toluna/Harris, cité dans le communiqué.

Preuve de la "sévérité" des Français à l'égard du chef de l'Etat, près de deux tiers des Français (62%) affirment qu'il ne regarderont pas ses traditionnels voeux présidentiels, contre 37% qui assurent qu'ils les suivront en direct. Ils étaient 40% il y a un an et 43% il y a deux ans.

La cote de confiance du Premier ministre Sébastien Lecornu est restée, pour sa part, pratiquement stable en décembre, cédant lui aussi le point gagné en novembre pour revenir à 34%.

Tous les ministres cèdent du terrain dans le sondage. Les mieux classés restent le ministre de la Justice Gérald Darmanin (38%, -1 point), le ministre de l'Intérieur Laurent Nuñez (28%, -3 points) et la ministre de la Culture Rchida Dati (24%, -1 point). La seule exception à la baisse au sein de l'exécutif est le ministre délégué chargé de la Transition écologique, Mathieu Lefèvre qui gagne un point à 15%.

Bardella recule mais reste en tête

Toutes les personnalités politiques sont en recul en cette fin d'année: le patron du RN Jordan Bardella reste en tête de ce baromètre de confiance (42%, -1 point), juste devant la cheffe de file de l'extrême droite Marine Le Pen (39%, -3), et le patron de LR Bruno Retailleau (30%, -1) qui figure sur la troisième marche du podium avec Marion Maréchal, qui perd aussi un point à 30%. Ils devancent tous deux l'ancien Premier ministre Edouard Philippe qui se classe au 5e rang avec 29% d'opinions favorables, soit trois points de moins qu'en novembre.

Enquête réalisée en ligne les 22 au 23 décembre auprès d'un échantillon de 1.099 personnes, représentatif des Français âgés de 18 ans et plus, selon la méthode des quotas. Marge d'erreur entre 1,4 et 3,1 points.