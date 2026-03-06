Medincell lève 48 millions d'euros à 20,35 EUR l'action
Les fonds levés doivent servir à accroître les opportunités de partenariats en générant des données à forte valeur ajoutée via le lancement de nouveaux programmes, à maximiser la valeur des futurs partenariats, et à renforcer la plateforme technologique propriétaire d'injection à libération prolongée. Le produit net pourra également être affecté aux besoins généraux, notamment au financement du besoin en fonds de roulement et des charges d'exploitation, ainsi qu'au renforcement du bilan.
Pour Christophe Douat, directeur général de Medincell : "les fonds levés renforcent notre situation financière et nous permettent d'accélérer sereinement la mise en oeuvre de notre stratégie de croissance à long terme".
Dans le détail, ce placement de 48 millions d'euros a été réalisé par l'émission, sans droit préférentiel de souscription des actionnaires, de 2 370 000 actions nouvelles. Le prix d'émission des actions nouvelles a été fixé à 20,35 euros par titre, soit une décote de 10% par rapport au cours de clôture du 5 mars.
