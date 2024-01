MedinCell - Le partenaire Teva annonce la fin du recrutement des patients dans l'étude clinique de phase 3 de mdc-TJK, traitement injectable à action prolongée d’olanzapine

Teva Pharmaceuticals Industries Ltd., a annoncé lors de la conférence J.P. Morgan Healthcare avoir achevé avec succès le recrutement en Europe et aux Etats-Unis des 640 participants prévus dans l'essai clinique de phase 3 en cours de mdc-TJK (TEV-44749). Les résultats de l'étude sont attendus pour le second semestre 2024.



Le candidat-médicament mdc-TJK consiste en une injection mensuelle sous-cutanée à action prolongée d’olanzapine – un antipsychotique atypique – pour le traitement de la schizophrénie. mdc-TJK pourrait être la première formulation à action prolongée d’olanzapine offrant un profil de sécurité favorable.



Teva reste pleinement en charge du développement et de la commercialisation de l’olanzapine LAI au niveau mondial.



MedinCell pourrait recevoir jusqu'à 117 millions de dollars de paiements d’étape pour le développement et la commercialisation de mdc-TJK au cours des prochaines années, et peut également prétendre à des redevances sur toutes les ventes nettes.