 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Medincell finalise des opérations de financement
information fournie par Zonebourse 16/07/2026 à 07:07

Medincell annonce la finalisation d'opérations de financement non dilutives destinées à renforcer son profil financier et à aligner l'échéancier de sa dette sur la trajectoire de croissance attendue de ses revenus et sur ses futurs flux de trésorerie.

La société biopharmaceutique a obtenu 28 MEUR de financements non dilutifs auprès de quatre grandes banques commerciales européennes, une opération qui renforce sa flexibilité financière à long terme ainsi que sa situation de trésorerie globale.

Ne comportant ni covenant financier, ni instrument dilutif ou donnant accès au capital associé, ces lignes de crédit ont une durée de cinq ans, avec un remboursement du capital mensuel ou trimestriel, et sont assorties d'un taux d'intérêt conforme aux conditions de marché.

Parallèlement, Medincell procédera au remboursement anticipé, d'ici fin juillet 2026, de la moitié de la ligne de crédit de 40 MEUR accordée par la Banque européenne d'investissement (BEI), ainsi que des intérêts capitalisés associés, dont l'échéance était initialement prévue en décembre 2027.

Par ces opérations, la société étend jusqu'en juillet 2031 la maturité de sa dette, désormais alignée sur la trajectoire de croissance attendue des revenus, portée par Uzedy, déjà commercialisé aux Etats-Unis, et par l'olanzapine LAI, en cours d'examen réglementaire aux Etats-Unis et en Europe.

Valeurs associées

MEDINCELL
25,840 EUR Euronext Paris -2,20%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Le siège de l'entreprise Sodexo à Issy-les-Moulineaux, près de Paris
    Sodexo vise une croissance du CA de 2-3% en 2027 et supérieure à 5% en 2030
    information fournie par Reuters 16.07.2026 07:49 

    Sodexo a annoncé ‌jeudi anticiper pour 2027 une croissance interne du chiffre d'affaires ​comprise entre 2 et 3% et une marge d'exploitation entre 3,2 et 3,4%, le groupe de services de restauration ​dévoilant ses objectifs lors d'une journée investisseurs à Paris. ... Lire la suite

  • Le logo de Publicis Groupe lors du salon Viva Technology, à Paris
    Publicis relève son objectif de croissance 2026, porté par l'IA
    information fournie par Reuters 16.07.2026 07:45 

    Publicis a relevé ‌jeudi son objectif de croissance organique pour 2026 après ​avoir dépassé les attentes au deuxième trimestre, la demande pour des services marketing dopés à l'IA et une ​série de gains de nouveaux clients ayant permis au géant de ​la publicité ... Lire la suite

  • sodexo, repas (Crédit: Salem Keizer Public School / Flickr)
    Sodexo vise une croissance du CA de 2-3% en 2027 et supérieure à 5% en 2030
    information fournie par Reuters 16.07.2026 07:44 

    (Actualisé avec DG, détails) Sodexo EXHO.PA a annoncé jeudi anticiper pour 2027 une croissance interne du chiffre d'affaires comprise entre 2 et 3% et une marge d'exploitation entre 3,2 et 3,4%, le groupe de services de restauration dévoilant ses objectifs lors ... Lire la suite

  • Le Parlement français se prononce sur le projet de loi relatif à la fin de vie à Paris
    Adoption définitive du texte créant un "droit à l'aide à mourir"
    information fournie par Reuters 16.07.2026 07:27 

    Les députés français ont définitivement adopté mercredi une proposition de loi créant ‌un droit à l'aide à mourir, une réforme sociétale au parcours long et sinueux qui continue de susciter interrogations éthiques et médicales. Le texte a été approuvé par ​291 ... Lire la suite

Mes listes

valeur

dernier

var.
Pétrole Brent
84,51 -0,65%
CAC 40
8 382,43 +0,19%
2CRSI
26,68 -5,39%
Or
4 027,8 -0,76%
EUR/USD SPOT
1,14655 0,00%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank