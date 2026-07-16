Medincell finalise des opérations de financement

Medincell annonce la finalisation d'opérations de financement non dilutives destinées à renforcer son profil financier et à aligner l'échéancier de sa dette sur la trajectoire de croissance attendue de ses revenus et sur ses futurs flux de trésorerie.

La société biopharmaceutique a obtenu 28 MEUR de financements non dilutifs auprès de quatre grandes banques commerciales européennes, une opération qui renforce sa flexibilité financière à long terme ainsi que sa situation de trésorerie globale.

Ne comportant ni covenant financier, ni instrument dilutif ou donnant accès au capital associé, ces lignes de crédit ont une durée de cinq ans, avec un remboursement du capital mensuel ou trimestriel, et sont assorties d'un taux d'intérêt conforme aux conditions de marché.

Parallèlement, Medincell procédera au remboursement anticipé, d'ici fin juillet 2026, de la moitié de la ligne de crédit de 40 MEUR accordée par la Banque européenne d'investissement (BEI), ainsi que des intérêts capitalisés associés, dont l'échéance était initialement prévue en décembre 2027.

Par ces opérations, la société étend jusqu'en juillet 2031 la maturité de sa dette, désormais alignée sur la trajectoire de croissance attendue des revenus, portée par Uzedy, déjà commercialisé aux Etats-Unis, et par l'olanzapine LAI, en cours d'examen réglementaire aux Etats-Unis et en Europe.