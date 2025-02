Medincell: environ 43 millions d'euros de fonds levés information fournie par Cercle Finance • 19/02/2025 à 11:30









(CercleFinance.com) - Medincell a déclaré jeudi avoir réalisé une augmentation de capital d'environ 43 millions d'euros, ce qui va permettre à la société pharmaceutique de poursuivre son développement.



L'offre, d'un montant total de 42,9 millions d'euros, a été réalisée via le placement, sans droit préférentiel de souscription, de 3,3 millions d'actions nouvelles.



Leur prix d'émission a été fixé à 13 euros par action, soit une décote de plus de 7% par rapport au cours de clôture de l'action hier à la Bourse de Paris.



Les actions nouvelles représentant 11,1% du capital de la société, sur une base non diluée, avant la réalisation de l'offre et 10% de son capital, sur une base non diluée, après la réalisation de l'offre.



A titre d'indication, un actionnaire détenant 1% du capital social de la société avant le lancement de l'offre détiendra désormais une participation de 0,90%.



A la Bourse de Paris, l'action Medincell perdait plus de 2% jeudi en fin de matinée.



Medincell, qui développe des médicaments injectables à action prolongée, a vu en 2023 un premier produit basé sur sa technologie âtre approuvé en 2023 par la FDA américaine.



Ce traitement contre la schizophrénie est aujourd'hui distribué aux Etats-Unis par Teva sous le nom d'Uzedy.



Le groupe s'est donné comme objectif de franchir rapidement le seuil des 100 millions d'euros de revenus grâce aux redevances et aux paiements d'étape qu'il perçoit et d'atteindre la rentabilité opérationnelle d'ici son exercice 2026/2027.





