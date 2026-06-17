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Medincell : décroche de -16% vers 23,75E, vise le support des 22,9E
information fournie par Zonebourse 17/06/2026 à 13:37

Medincell décroche brutalement de -16% vers 23,75E, une rupture en forme de "gap" (sous 28,02E) que personne n'a vu venir alors que le titre enchaînait 4 séances de hausse consécutives et revenait au contact de la résistance des 28,7E des 13 et 14 puis 28 et 29 mai.

Le titre pulvérisait dès l'ouverture le plancher des 25,8E du 3 juin, ainsi que la MM200 (25,9E) et dans la foulée la MM100 (24,4E) pour se diriger vers le support oblique moyen terme qui gravite vers 22,9E (niveau qui coïncide avec le plancher du 28 avril).

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MEDINCELL
24,4600 EUR Euronext Paris -12,71%
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