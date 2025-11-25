Medincell dans le vert après une subvention de la Fondation Gates
'Le programme mdc-STM est une formulation injectable d'ivermectine, active trois mois, conçue pour éliminer les moustiques vecteurs du paludisme lorsqu'ils piquent des personnes traitées', précise Medincell.
Si sa sécurité, son efficacité et son acceptabilité sont confirmées, mdc-STM pourrait selon elle avoir un impact significatif sur la transmission du paludisme parmi les populations vulnérables dans les zones à forte transmission.
'En 2023, près de 263 millions de personnes ont été infectées par le paludisme dans le monde, dont 94% des cas en Afrique, entraînant environ 597 000 décès, dont une grande majorité d'enfants de moins de cinq ans', met en avant la société.
