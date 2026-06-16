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Medincell creuse sa perte opérationnelle annuelle, hausse des royalties d'Uzedy
information fournie par Reuters 16/06/2026 à 19:01

Medincell MEDCL.PA a fait état mardi d'une augmentation de sa perte opérationnelle pour son exercice 2025-26, le groupe citant l'augmentation des dépenses de recherche et développement, de développement commercial et le renforcement de ses fonctions de soutien.

Le groupe biopharmaceutique français a enregistré une perte opérationnelle annuelle de 20,8 millions d'euros, contre 10,8 millions il y a un an, et précise dans un communiqué qu'elle reflète la hausse anticipée des charges d’exploitation à 45,0 millions d'euros.

Les produits d’exploitation et autres produits sont ressortis à 24,3 millions d'euros, en baisse de 12% sur un an mais incluant une hausse de la contribution des royalties sur les ventes nettes d'UZEDY, pour 9,3 millions d'euros contre 6,5 millions l'année dernière.

"L'exercice 2025–2026 confirme la poursuite du basculement vers l'augmentation des revenus récurrents de royalties, soutenus par l'élargissement de notre portefeuille de produits et de notre plateforme. (...) Avec un bilan solide et une visibilité accrue sur les futurs flux de royalties, nous sommes confiants dans notre trajectoire vers une rentabilité durable", a déclaré Christophe Douat, le directeur financier, dans un communiqué.

(Rédigé par Matthieu Huchet, édité par Benoit Van Overstraeten)

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