Medincell a dévoilé des résultats annuels en repli

Sur l'exercice 2025-2026, les produits d'exploitation et autres produits se sont élevés à 24,277 millions d'euros, en baisse de 12%. Ce montant comprend les royalties sur les ventes d'Uzedy qui se sont élevées à 9,3 MEUR (6,5 MEUR un an plus tôt). Aucun paiement d'étape n'a été enregistré sur cet exercice contre 4,8 MEUR l'année précédente.

En parallèle, les dépenses opérationnelles ont atteint 45 MEUR, en progression de 17% et reflètent l'accélération anticipée des investissements de R&D et dans la plateforme, ainsi que le montée en puissance des fonctions commerciales, de business développement et de support.

Enfin, le résultat financier est à -10,6 MEUR, contre -7,4 MEUR un an plus tôt, en raison principalement d'une revalorisation comptable non monétaire de 5,4 MEUR liée aux bons de souscription d'actions accordés à la BEI, conséquence de la hausse du cours de l'action Medincell. Ce traitement comptable n'a aucun impact sur la trésorerie.

La société biopharmaceutique a précisé qu'elle poursuivait sa transition vers un modèle reposant sur plusieurs produits innovants commercialisés, générant à la fois des paiements d'étape et des revenus récurrents de royalties. "Comme anticipé, la comparaison avec l'exercice précédent est impactée par l'absence de revenus de milestones de développement, enregistrés au cours de l'exercice précédent", a indiqué le groupe dans un communiqué de presse.