MEDICREA : Medicrea annonce son chiffre d'affaires annuel 2019

CHIFFRE D'AFFAIRES ANNUEL 2019

OBJECTIF DES 5 000 CHIRURGIES UNiD® DEPASSÉ AVEC 5 040 CHIRURGIES REALISÉES EN CUMUL AU 31/12/2019

POURSUITE DE LA FORTE CROISSANCE DE L'ACTIVITÉ UNiD® EN 2019 : +55% AUX ÉTATS-UNIS ET +48 % AU GLOBAL VS 2018

CHIFFRE D'AFFAIRES 2019 A 32,7 M€ : +11% (+8 % A TAUX DE CHANGE CONSTANT) A PERIMETRE COMPARABLE VS 2018

Lyon et New-York, le 15 janvier 2020 -- Le Groupe MEDICREA® (Euronext Growth : FR0004178572 - ALMED, éligible PEA-PME, OTCQX: MRNTF), pionnier de la transformation digitale de la chirurgie de la colonne vertébrale grâce à la technologie UNiD ASI(TM) (Adaptive Spine Intelligence), mettant en œuvre intelligence artificielle, modélisation prédictive et implants personnalisés, annonce son chiffre d'affaires annuel 2019.

En millions d'euros 2018 2019 Variation Variation

à taux de change

constant États-Unis

Reste du monde 15,6

13,8 17,9

14,8 +15%

+7% +9%

+7% Total chiffre d'affaires - Périmètre comparable

Activités arrêtées

Total chiffre d'affaires 29,4

2,9

32,3 32,7

-

32,7 +11%

-

+1% +8%

-

(2)%

Le chiffre d'affaires du 4ème trimestre 2019 s'élève à 8,4 millions d'euros soit le meilleur trimestre jamais réalisé à périmètre comparable. Sur l'année 2019, les ventes atteignent 32,7 millions d'euros et progressent de +11% par rapport à la même période de l'exercice précédent. Les marchés américain, belge et français nourrissent cette croissance, complétée par le développement de l'activité en Australie.

Le développement de MEDICREA® sur l'exercice 2019 s'analyse avant tout par la percée de son activité stratégique de planification chirurgicale préopératoire et de conception d'implants sur mesure UNiD ASI(TM). Chaque trimestre établissant un record par rapport au précédent, le 4ème trimestre 2019 ancre durablement cette tendance avec 525 chirurgies personnalisées réalisées, en hausse de +40% par rapport au 4ème trimestre 2018 et de +50% aux États-Unis uniquement sur la même période.

En 2019, ce sont plus de 1 850 chirurgies avec des implants sur mesure MEDICREA® qui ont été réalisées, soit une augmentation globale de +48% par rapport à 2018, et de +55% pour le seul marché américain.

L'objectif de 5 000 chirurgies réalisées en cumul à la fin de l'année 2019 est dépassé (5 040 chirurgies réalisées) et la tendance observée devrait permettre à la Société de continuer l'augmentation significative de l'utilisation de sa technologie UNiD ASI(TM) en 2020.

« Notre plateforme UNiD ASI(TM) et les services d'analyses, de planification et de conception d'implants sur mesure associés nous permettent d'offrir aujourd'hui aux chirurgiens une solution unique qui augmente leur potentiel pour le traitement des pathologies de la colonne vertébrale. Il ne fait désormais plus aucun doute qu'Intelligence Artificielle, modélisation prédictive et implants personnalisés constituent l'avenir de la chirurgie du rachis. MEDICREA® a su anticiper cette évolution. Nous sommes passés sur ce marché de l'ère des produits standards à celle des plateformes de services et des produits sur mesure.

Nous comptons, aux États-Unis, plus de 100 chirurgiens utilisateurs de la technologie UNiD ASI(TM), dont 50 qui l'ont adoptée durant cette année 2019. Le potentiel en nombre d'utilisateurs et en chiffre d'affaires associé est extrêmement important et va soutenir la croissance sur 2020 », commente Denys Sournac, Président et Directeur Général de MEDICREA®.

Depuis quelques années, MEDICREA® révolutionne la chirurgie personnalisée de la colonne vertébrale. Ses idées disruptives et ses technologies sur mesure innovantes façonnent un nouveau business-modèle en associant aux implants des analyses des patients de grande précision et des plannings préopératoires guidés par une technologie propriétaire d'intelligence artificielle qui s'enrichit avec chaque nouveau patient opéré. MEDICREA® est le pionnier et leader mondial de cette nouvelle approche personnalisée pour le traitement de la colonne vertébrale.

Au 31 décembre 2019, le Groupe dispose d'une trésorerie d'environ 3,9 M€ (base non auditée). A titre indicatif, l'endettement financier brut (hors impact norme IFRS 16 et rachat des participations minoritaires dans les filiales) est de 36,9 M€ dont 1,9 M€ à moins d'un an et 35 M€ au-delà.

Prochaine publication : Chiffre d'affaires du 1er trimestre 2020 : le 7 avril 2020 après bourse.

À propos de MEDICREA® (www.medicrea.com)

En associant la puissance d'analyse des outils informatiques et des technologies de big data et de deep learning, à la masse de données cliniques que la Société collecte, ainsi qu'aux données scientifiques disponibles, MEDICREA® est bien positionné pour renforcer l'efficacité des traitements du rachis en réduisant les complications chirurgicales et en limitant le temps passé en salle d'opération dans une optique de médecine prédictive.

Evoluant sur un marché de 10 milliards de dollars, MEDICREA® est une PME lyonnaise de 180 personnes, dont 40 au sein de sa filiale MEDICREA® USA Corp. basée à New York. La Société possède sa propre unité de production ultra-moderne à Lyon, consacrée à l'usinage et au développement d'implants sur mesure par impression 3D à partir de poudre de titane.

Pour plus d'informations, veuillez consulter : www.medicrea.com

