MEDICREA : ACQUISITION DE MEDICREA PAR MEDTRONIC

ACQUISITION DE MEDICREA PAR MEDTRONIC

Medtronic deviendra la première société à proposer une solution intégrée comprenant une planification chirurgicale basée sur l'Intelligence Artificielle, des implants rachidiens sur mesure et une chirurgie assistée par robot

DUBLIN, IRLANDE et LYON, FRANCE - le 15 juillet 2020 - Medtronic plc (NYSE:MDT), l'un des leaders mondiaux dans le domaine des technologies médicales, et Medicrea (Euronext Growth Paris: FR0004178572 - ALMED ; OTCQX Best Market : MRNTF), pionnier de la transformation de la chirurgie de la colonne vertébrale grâce à l'Intelligence Artificielle, la Modélisation Prédictive et les Implants Rachidiens Personnalisés, annoncent aujourd'hui la signature d'un accord en vue de l'acquisition par Medtronic de toutes les actions Medicrea en circulation. L'offre publique d'achat volontaire et amicale en numéraire se fera au prix de 7,00 euros par action Medicrea (l'"Offre"). Les conseils d'administration des deux sociétés ont approuvé à l'unanimité l'opération.

Cette acquisition renforcerait la position de Medtronic en tant qu'innovateur mondial dans le domaine des technologies habilitantes et des solutions pour la chirurgie de la colonne vertébrale. "Associer le portefeuille innovant d'implants rachidiens, de robotique, de navigation et de technologie d'imagerie 3D de Medtronic, aux capacités et aux solutions de Medicrea en matière d'analyse de données, d'Intelligence Artificielle et d'implants personnalisés, permettrait d'améliorer la solution procédurale entièrement intégrée de Medtronic pour la planification et l'exécution des interventions chirurgicales. Cela marque une nouvelle étape importante dans notre engagement à améliorer les résultats des traitements des pathologies de la colonne vertébrale", a déclaré Jacob Paul, Vice-Président Senior et Président de la division des Technologies Crâniennes et Rachidiennes, qui fait partie du Groupe Thérapies Restauratives de Medtronic. "Medtronic deviendra la première société à proposer une solution intégrée comprenant une planification chirurgicale basée sur l'Intelligence Artificielle, des implants rachidiens sur mesure et une chirurgie assistée par robot, ce qui bénéficiera grandement à nos clients et leurs patients."

Le portefeuille de produits de Medicrea comprend la technologie UNiD ASI(TM) (Adaptive Spine Intelligence), conçue pour assister les chirurgiens dans la planification préopératoire de leurs cas et créer des implants sur mesure pour chaque intervention chirurgicale. La solution de Medicrea repose sur une modélisation prédictive et des algorithmes sophistiqués qui mesurent avec précision et reconstruisent numériquement la colonne vertébrale pour obtenir son profil optimal.

"La chirurgie de la colonne vertébrale est l'une des procédures les plus complexes dans le domaine des soins de santé en raison du grand nombre de paramètres différents à prendre en considération. Il est impossible pour le cerveau humain de les calculer tous pour un seul patient," commente Denys Sournac, Fondateur, Président et Directeur Général de Medicrea. "Le monde médical attendait l'arrivée de la personnalisation dans la chirurgie de la colonne vertébrale. Grâce aux progrès scientifiques réalisés dans la compréhension de l'équilibre sagittal et des lésions de la colonne vertébrale, combinés à l'avènement des nouvelles technologies numériques, il est désormais possible de proposer aux patients souffrant de la colonne vertébrale des implants entièrement personnalisés. Nous sommes ravis d'unir nos forces à celles de Medtronic car nous partageons une mission similaire, à savoir rétablir la qualité de vie des patients à long terme. Désormais, ensemble, nous pouvons aider davantage de patients dans davantage d'endroits à bénéficier de soins chirurgicaux de qualité."

Principales conditions de l'opération

Le prix d'Offre de 7,00 euros par action représente une prime de:

22% par rapport au cours de clôture des actions Medicrea le 14 Juillet 2020

33% par rapport à la moyenne des cours des actions Medicrea pondérée par les volumes lors du mois précédant le 14 juillet 2020

56% par rapport à la moyenne des cours des actions Medicrea pondérée par les volumes lors des trois mois précédant le 14 juillet 2020

L'Offre visera toutes les actions émises par Medicrea ainsi que toutes les actions susceptibles d'être émises au titre de l'exercice des bons de souscriptions d'actions, sous réserve de leur exercice avant la clôture de l'Offre.

Les principaux actionnaires de Medicrea, dont son Fondateur, Président et Directeur Général Denys Sournac ainsi que certains autres employés, dirigeants et administrateurs de Medicrea, se sont engagés à apporter leurs actions Medicrea à l'Offre (y compris les actions à recevoir dans le cadre de l'exercice de bons de souscription d'action (« BSA »), mais excluant, pour Denys Sournac et les employés, leurs actions gratuites sous période de conservation).

Ces engagements d'apport restent révocables en cas d'offre concurrente supérieure, conformément à la réglementation boursière.

Au travers des engagements d'apport mentionnés ci-dessus, Medtronic a conclu avec des actionnaires de Medicrea des accords portant au total sur environ 44,4% du capital de Medicrea (ajusté de l'exercice des BSA).

La réalisation de l'opération reste soumise à des conditions suspensives usuelles, y compris l'obtention du visa de l'Autorité des Marchés Financiers (l' «AMF »), les autorisations applicables au titre du contrôle des investissements étrangers en France et du contrôle des concentrations aux Etats-Unis.

La réalisation de l'Offre sera soumise, outre le seuil de caducité prévu à l'article 231-9, I 1° du règlement général de l'AMF, à un seuil de renonciation défini par l'acquisition par Medtronic d'un nombre d'actions Medicrea représentant au moins 66,67% du capital social et des droits de vote.

Le conseil d'administration de Medicrea rendra le moment venu son avis motivé quant aux mérites de l'Offre pour Medricrea, ses actionnaires et ses employés, et ce après la réception du rapport de l'expert indépendant qui sera désigné conformément à l'article 261-1, I & III du règlement général de l'AMF par le comité ad hoc à constituer par le conseil d'administration de Medicrea.

Il est envisagé que l'Offre soit déposée auprès de l'AMF en septembre 2020. L'ouverture de l'Offre interviendra après l'obtention de l'autoritsation au titre du contrôle des investissements étrangers en France, l'Offre restant alors soumise à l'autorisation au titre du contrôle des concentrations aux Etats-Unis.

Sous réserve de l'obtention des différentes autorisations réglementaires et la satisfaction des autres conditions suspensives usuelles, la réalisation de l'opération est attendue avant la fin de l'annéee 2020. Il est attendu que la transaction n'ait pas un impact matériel sur le résultat par action ajusté de Medtronic pendant les deux premières années fiscales avant d'avoir un impact relutif au cours de l'année fiscale 2023. Par ailleurs, il est attendu que la transaction remplisse les critères financiers à long terme de Medtronic pour ses acquisitions.

Conseils

Cowen agit en tant que conseil financier de Medicrea, et Baker McKenzie en tant que conseil juridique. BofA Securities et Société Générale agissent en tant que conseils financiers de Medtronic, et DLA Piper en tant que conseil juridique.

A propos de Medicrea

Dans une optique de médecine prédictive, Medicrea assure la conception, la fabrication intégrée et la distribution de plus de 30 familles de dispositifs implantables homologués par la FDA, qui ont été utilisés à ce jour dans plus de 175 000 interventions chirurgicales à travers le monde. Medicrea est une PME lyonnaise de 175 personnes, dont 35 au sein de sa filiale Medicrea USA Corp. basée à New York. La Société possède sa propre unité de production ultra-moderne à Lyon, consacrée à l'usinage et au développement d'implants sur mesure par impression 3D à partir de poudre de titane. En associant la puissance d'analyse des outils informatiques et des technologies de big data et de deep learning, à la masse de données cliniques que la Société collecte, ainsi qu'aux données scientifiques disponibles, Medicrea est bien positionné pour renforcer l'efficacité des traitements du rachis en réduisant les complications chirurgicales et en limitant le temps passé en salle d'opération.

A propos de Medtronic

Medtronic plc (www.medtronic.com), dont le siège est à Dublin, en Irlande, est l'un des leaders mondiaux des technologies, solutions et services médicaux, et se donne pour mission de soulager la douleur, rétablir la santé et prolonger la vie de millions de personnes à travers le monde. Medtronic emploie plus de 90 000 personnes au service des médecins, des établissements de santé et des patients dans plus de 150 pays. L'entreprise se concentre sur la collaboration avec les acteurs de la santé partout dans le monde pour faire avancer la santé, ensemble (« Further, Together »).

Any forward-looking statements, including, but not limited to, statements regarding the transaction, the expected timetable for completing the transaction, strategic and other potential benefits of the transaction, Medicrea's products and product candidates, and other statements about Medtronic or Medicrea managements' future expectations, beliefs, goals, plans or prospects, are subject to risks and uncertainties including, but not limited to, the ability and timing to satisfy conditions to closing including regulatory approvals, the impact of the announcement of the transaction on the business, and other risks and uncertainties such as those described in Medtronic's periodic reports on file with the Securities and Exchange Commission. Actual results may differ materially from anticipated results. Medtronic and Medicrea caution investors not to place considerable reliance on the forward-looking statements contained in this press release.

These forward-looking statements speak only as of the date of this document, and Medtronic and Medicrea undertake no obligation to update or revise any of these statements except to the extent required by law.

