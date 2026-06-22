Médicaments: Sanofi nomme un nouveau responsable de la recherche

( AFP / ALAIN JOCARD )

Le géant pharmaceutique français Sanofi, qui vient d'accueillir une nouvelle patronne dans un contexte d'interrogations sur sa capacité à innover, a annoncé lundi la nomination d'un nouveau responsable de la recherche et du développement.

Le Dr Paulo Fontoura est nommé au poste de vice-président exécutif, responsable mondialde la recherche & développement pharma, à compter du 1er septembre 2026, a annoncé le groupe dans un communiqué.

Neurologue de formation et notamment passé pendant 15 ans par le suisse Roche, il occupera un poste particulièrement exposé alors que les investisseurs s'interrogent depuis plusieurs années sur la capacité de Sanofi à renouveler son portefeuille de médicaments en développement.

Son arrivée intervient moins de deux mois après l'entrée en fonction d'une nouvelle directrice générale, Belen Garijo.

Son prédécesseur, Paul Hudson, avait été remercié par le conseil d'administration, sans attendre d'effectuer les dernières semaines de son mandat.

Mme Garijo a promis, lors de son arrivée à la tête de Sanofi, de donner au groupe de la "clarté stratégique" et de lui fixer des "priorités claires".

M. Fontoura, qui occupait en dernier lieu la direction médicale d'une biotech baptisée Xaira, est "un dirigeant très respecté dans le domaine de la R&D, avec une solide expérience couvrant la recherche, le développement et l’innovation", a assuré Mme Garijo, citée dans le communiqué de lundi.

Il remplace Houman Ashrafian, "qui a choisi de poursuivre une nouvelle opportunité en dehors de l’entreprise", selon le communiqué.

Le mandat de M. Hudson avait été dominé par l'essor du Dupixent, un médicament anti-inflammatoire désormais prescrit dans de nombreuses indications et qui rapporte chaque année plusieurs milliards d'euros de revenus à Sanofi.

Mais les investisseurs s'inquiètent d'une dépendance excessive à ce médicament, développé avec l'Américain Regeneron, d'autant que Sanofi n'a guère annoncé de nouveautés majeures ces dernières années et subi plusieurs échecs thérapeutiques.