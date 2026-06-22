 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Médicaments: Sanofi nomme un nouveau responsable de la recherche
information fournie par Boursorama avec AFP 22/06/2026 à 12:34

( AFP / ALAIN JOCARD )

( AFP / ALAIN JOCARD )

Le géant pharmaceutique français Sanofi, qui vient d'accueillir une nouvelle patronne dans un contexte d'interrogations sur sa capacité à innover, a annoncé lundi la nomination d'un nouveau responsable de la recherche et du développement.

Le Dr Paulo Fontoura est nommé au poste de vice-président exécutif, responsable mondialde la recherche & développement pharma, à compter du 1er septembre 2026, a annoncé le groupe dans un communiqué.

Neurologue de formation et notamment passé pendant 15 ans par le suisse Roche, il occupera un poste particulièrement exposé alors que les investisseurs s'interrogent depuis plusieurs années sur la capacité de Sanofi à renouveler son portefeuille de médicaments en développement.

Son arrivée intervient moins de deux mois après l'entrée en fonction d'une nouvelle directrice générale, Belen Garijo.

Son prédécesseur, Paul Hudson, avait été remercié par le conseil d'administration, sans attendre d'effectuer les dernières semaines de son mandat.

Mme Garijo a promis, lors de son arrivée à la tête de Sanofi, de donner au groupe de la "clarté stratégique" et de lui fixer des "priorités claires".

M. Fontoura, qui occupait en dernier lieu la direction médicale d'une biotech baptisée Xaira, est "un dirigeant très respecté dans le domaine de la R&D, avec une solide expérience couvrant la recherche, le développement et l’innovation", a assuré Mme Garijo, citée dans le communiqué de lundi.

Il remplace Houman Ashrafian, "qui a choisi de poursuivre une nouvelle opportunité en dehors de l’entreprise", selon le communiqué.

Le mandat de M. Hudson avait été dominé par l'essor du Dupixent, un médicament anti-inflammatoire désormais prescrit dans de nombreuses indications et qui rapporte chaque année plusieurs milliards d'euros de revenus à Sanofi.

Mais les investisseurs s'inquiètent d'une dépendance excessive à ce médicament, développé avec l'Américain Regeneron, d'autant que Sanofi n'a guère annoncé de nouveautés majeures ces dernières années et subi plusieurs échecs thérapeutiques.

Valeurs associées

SANOFI
71,8900 EUR Euronext Paris -3,03%

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Des navires commerciaux au large du terminal portuaire de Khor Fakkan, aux Emirats arabes unis, le 19 juin 2026 ( AFP / - )
    Ormuz: le trafic continue, malgré l'annonce iranienne d'une refermeture du détroit
    information fournie par AFP 22.06.2026 13:11 

    Le trafic maritime dans le détroit d'Ormuz se poursuivait lundi à un rythme plus soutenu qu'avant l'accord entre l'Iran et les Etats-Unis, selon des plateformes de suivi maritime, malgré l'annonce samedi par Téhéran d'une nouvelle fermeture de ce passage stratégique. ... Lire la suite

  • ( AFP / CHRISTOF STACHE )
    Satellites: l'Allemand OHB va lever plus de 500 millions d'euros
    information fournie par Boursorama avec AFP 22.06.2026 13:05 

    Le fabricant allemand de satellites OHB a annoncé lundi une augmentation de capital supérieure à 500 millions d'euros, combinée à une sortie partielle de son deuxième actionnaire KKR, afin de financer ses investissements dans le spatial, notamment les lanceurs. ... Lire la suite

  • RAMSAY GENERALE : L'indécision domine
    RAMSAY GENERALE : L'indécision domine
    information fournie par TEC 22.06.2026 12:58 

    SYNTHESE Le MACD est positif mais inférieur à sa ligne de signal. La dynamique en cours est interrompue. Dans le cas où le MACD deviendrait négatif, le repli des cours pourrait se poursuivre. Les indicateurs de puissance, comme le RSI, ne nous donnent pas d'indications ... Lire la suite

  • Une touriste se protège du soleil avec une ombrelle pendant qu'elle visite la cathédrale de Palma de Majorque, le 20 juin 2026 aux îles Baléares, en Espagne ( AFP / Jaime REINA )
    L'Europe face à une canicule qui s'accentue
    information fournie par AFP 22.06.2026 12:45 

    L'Europe va affronter cette semaine une nouvelle vague de chaleur qui s'accentue et contraint plusieurs pays à prendre des mesures, notamment des fermetures d'écoles en France et des annulations de trains en Belgique lundi. Il s'agit de la deuxième à frapper l'Europe ... Lire la suite

Mes listes

valeur

dernier

var.
2CRSI
20,3 -20,08%
CAC 40
8 378,74 -0,50%
Pétrole Brent
78,68 -0,73%
KALRAY
9,23 +4,89%
SOITEC
129,1 +8,95%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank