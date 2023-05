MEDICAL DEVICES VENTURE : Dextrain, filiale de Medical Devices Venture, élargit l'application Manipulandum avec six nouveaux exercices pour une rééducation de la dextérité encore plus complète

Paris – 31 mai 2023 – Medical Devices Venture annonce que sa filiale Dextrain, leader dans le domaine de la rééducation de la dextérité ajoute de nouveaux exercices à son application Dextrain Manipulandum. Cette expansion permet aux utilisateurs de bénéficier d'une rééducation plus complète et ciblée pour améliorer leur dextérité et leur coordination des mouvements des doigts.

Ces exercices visent à entrainer par une approche analytique les fonctions de la main essentielles dans de nombreux gestes du quotidien. L'un des aspects les plus importants est la coordination efficace entre les doigts qui va être impliqué dans les prises et les manipulations d'objets notamment. Cette coordination est permise par un bon contrôle du timing du mouvements des doigts ainsi qu'une bonne vitesse d'exécution. Les exercices de Rhythm Tapping et de Max tapping ont été conçu pour permettre d'entrainer spécifiquement ces deux composants clés avec les différents doigts.

Un autre aspect essentiel est l'exécution et l'enchainement de mouvements complexes notamment dans des gestes complexes comme l'écriture, taper au clavier ou jouer d'un instrument. Cet aspect est permis par la dissociation des doigts et l'apprentissage et l'enchainement de séquences motrices. L'entrainement spécifique de ces deux composants peut être effectué grâce au Multi-Finger Tapping et au Sequence Tapping .

Enfin, l'un des aspects les plus importants au quotidien d'une bonne dextérité est la capacité à saisir et relâcher des objets, ce qui est permis par deux aspects clés que sont le contrôle de la force de flexion (pour saisir et tenir) et le contrôle de la force d'extension (ouverture des doigts et relâchement des objets). Ces deux composants peuvent être entrainés avec chaque doigt, de manière spécifique et indépendante, grâce au Flexion Force Tracking et l'Extension Force Tracking .

En plus de ces six exercices, Dextrain propose également trois exercices bimanuels distincts pour un entraînement encore plus complet. Les composants clés de la dextérité pourront être entraînés de manière bimanuelle pour améliorer la coordination et l'opposition entre les deux mains comme lorsque nous manipulons ou saisissons des objets au quotidien. Ce type de geste bimanuel implique des enchainements de mouvements des doigts de façon synchrone asynchrone entre les deux mains, de dosage de force et de relâchement de force, tout en impliquant les deux mains de manière collaborative ou en opposition. Ces différents composants de la dextérité « bimanuelle » pourront être entraîné avec 3 nouveaux exercices le Bimanual Multi-Finger Tapping , le Bimanuel Sequence Tapping et le Bimanual Force Tracking .

"Cette expansion de notre application Dextrain Manipulandum est une étape importante dans notre engagement à fournir des solutions avancées pour la rééducation de la dextérité", a déclaré Maxime Térémetz, CSO de Dextrain. "Nous voulons développer et proposer à nos utilisateurs une gamme encore plus large d'exercices pour une rééducation personnalisée et efficace, favorisant ainsi une meilleure récupération et une amélioration de la qualité de vie."

Les nouveaux exercices sont désormais disponibles dans l'application Dextrain Manipulandum, offrant aux utilisateurs une expérience de rééducation encore plus complète et adaptée à leurs besoins individuels.



A propos de Medical Devices Venture

Filiale d'ARCHOS, Medical Devices Venture, est une holding qui développe un portefeuille de participations dans des start-up Med Tech. L'objectif est de conjuguer l'expertise des chercheurs en milieu hospitalier et universitaire à la force d'industrialisation, de certification et de commercialisation du groupe. Medical Devices Venture est côtée sur le marché Euronext Access + Paris. ISIN : FR0014006PT9 – mnémo : MLMDV

Plus d'informations : www.medicaldevicesventure.com

