information fournie par Reuters • 04/05/2026 à 23:48

MÉDIAS-Tenneco, fournisseur automobile détenu par Apollo, envisagerait de faire appel à des banques en vue d'une introduction en bourse - Bloomberg News

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