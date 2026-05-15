information fournie par Reuters • 15/05/2026 à 06:57

MÉDIAS-Shapoorji en pourparlers avec Cerberus et Farallon pour une émission obligataire de 1,5 milliard de dollars - Bloomberg News

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15 mai - -- Lien vers la source: https://tinyurl.com/54a68b74

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