information fournie par Reuters • 27/04/2026 à 16:41

MÉDIAS-Sequoia et Nvidia soutiennent la nouvelle start-up spécialisée dans l'IA d'un ancien chercheur de DeepMind, évaluée à 5,1 milliards de dollars - Bloomberg News

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

27 avril - -- Lien vers la source: https://tinyurl.com/3t4bwahc

-- Remarque: Reuters n'a pas vérifié cette information et ne garantit pas son exactitude