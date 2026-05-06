information fournie par Reuters • 06/05/2026 à 13:55

MÉDIAS-Ryan Roslansky, responsable de Microsoft Office et LinkedIn, prend désormais la tête de Teams dans le cadre du dernier remaniement - The Verge

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