MÉDIAS-QTS, soutenue par Blackstone, lance une émission obligataire destinée aux centres de données à un coût élevé - Bloomberg News

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18 août - -- Lien vers la source: https://tinyurl.com/mvmamk36

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