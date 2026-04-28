information fournie par Reuters • 28/04/2026 à 19:44

MÉDIAS-QTS, filiale de Blackstone, sollicite 2 milliards de dollars auprès des banques pour garantir ses capacités en matière d'IA - Bloomberg News

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28 avril - -- Lien vers la source: https://tinyurl.com/mpwb7aes

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