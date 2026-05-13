information fournie par Reuters • 13/05/2026 à 18:04

MÉDIAS-Palo Alto Networks affirme que ses nouveaux modèles d'IA ont détecté sept fois plus de vulnérabilités - Axios

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

13 mai - -- Lien vers la source: https://tinyurl.com/3dxunubm

-- Remarque: Reuters n'a pas vérifié cette information et ne garantit pas son exactitude