information fournie par Reuters • 06/05/2026 à 14:00

MÉDIAS-Les sénateurs font pression sur les agences d'évaluation du crédit concernant les services « Achetez maintenant, payez plus tard » - NYT Dealbook

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