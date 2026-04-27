MÉDIAS-Les banques lancent une opération de cession de prêts d'une valeur de 2 milliards de dollars concernant BASF Coatings en vue d'un rachat - Bloomberg News

Vous êtes authentifié. Nous chargeons votre espace membre.
Message d'information
Message d'alerte
Pour des raisons de sécurité et pour continuer à accéder à votre espace membre, nous vous remercions de bien vouloir valider votre compte membre en cliquant sur le lien suivant :
Je valide mon compte membre
Vous allez recevoir un email à l'adresse indiquée lorsque vous aviez créé votre compte.
Cliquez ensuite sur le lien présent dans le mail. Vous pourrez alors de nouveau accéder à votre compte membre.
Si vous n'avez pas reçu cet email,
contactez-nous
Message d'erreur
Message de confirmation
Un email de confirmation vient de vous être adressé.
Le président iranien a averti jeudi que le blocus des ports de son pays était "voué à l'échec", en pleine remontée des tensions avec les Etats-Unis qui ont fait bondir les cours du pétrole à 126 dollars le baril, un niveau inédit depuis 2022. Si un cessez-le-feu ...
Lire la suite
Le géant automobile Volkswagen, fleuron en crise d'une industrie allemande plombée notamment par son retard dans l'électrique, a encore vu ses bénéfices fondre au premier trimestre et veut accélérer la réduction de ses coûts pour retrouver sa rentabilité. Le résultat ...
Lire la suite
Après avoir signé une année 2025 record, la Société Générale attaque 2026 du bon pied avec un bénéfice net avoisinant 1,7 milliard d'euros au premier trimestre (+5,5% sur un an), aidé notamment par ses activités de détail. "Nous avons su maintenir une dynamique ...
Lire la suite
Découvrez l'analyse de Didier Borowski de l'Amundi Investment Institute. Le mois d'avril a continué d'être marqué par une volatilité élevée, largement alimentée par les tensions géopolitiques au Moyen-Orient, mais les marchés ont en définitive peu réagi, tablant ...
Lire la suite
Mes listes
Message d'alerte
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
Chez Boursorama, nous pensons que l'accès à nos milliers de cotations en temps réel et à une information de qualité ne devrait rien vous coûter.
Tout est disponible gratuitement et sans limite, grâce à une rédaction et à plus de 50 partenaires éditoriaux qui fournissent des informations vérifiées.
En acceptant les cookies, vous autorisez notamment la publicité ciblée, ce qui contribue à assurer la durabilité de notre modèle.
Bonne lecture !
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer