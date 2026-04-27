information fournie par Reuters • 27/04/2026 à 16:17

MÉDIAS-Les banques lancent une opération de cession de prêts d'une valeur de 2 milliards de dollars concernant BASF Coatings en vue d'un rachat - Bloomberg News

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