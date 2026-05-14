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MÉDIAS-Le groupe Penta nomme Jim O'Leary au poste de directeur général - Axios
information fournie par Reuters 14/05/2026 à 11:57

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

14 mai - -- Lien vers la source: https://tinyurl.com/4tz6zhpp

-- Remarque: Reuters n'a pas vérifié cette information et ne garantit pas son exactitude

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    ((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout de précisions aux paragraphes 2 à 4, réponse de Microsoft au paragraphe 7) La Grande-Bretagne ... Lire la suite

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