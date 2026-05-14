information fournie par Reuters • 14/05/2026 à 11:57

MÉDIAS-Le groupe Penta nomme Jim O'Leary au poste de directeur général - Axios

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