information fournie par Reuters • 11/05/2026 à 21:42

MÉDIAS-Le directeur des recettes d'OpenAI, Dresser, affirme que l'adoption de l'IA par les entreprises se trouve à un tournant décisif - CNBC

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

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-- Remarque: Reuters n'a pas vérifié cette information et ne garantit pas son exactitude