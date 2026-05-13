information fournie par Reuters • 13/05/2026 à 19:53

MÉDIAS-La start-up Modal serait en pourparlers pour lever des fonds sur la base d'une valorisation de 4,5 milliards de dollars après une forte hausse de son chiffre d'affaires - The Information

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