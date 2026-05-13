MÉDIAS-La start-up Modal serait en pourparlers pour lever des fonds sur la base d'une valorisation de 4,5 milliards de dollars après une forte hausse de son chiffre d'affaires - The Information

Vous êtes authentifié. Nous chargeons votre espace membre.
Message d'information
Message d'alerte
Pour des raisons de sécurité et pour continuer à accéder à votre espace membre, nous vous remercions de bien vouloir valider votre compte membre en cliquant sur le lien suivant :
Je valide mon compte membre
Vous allez recevoir un email à l'adresse indiquée lorsque vous aviez créé votre compte.
Cliquez ensuite sur le lien présent dans le mail. Vous pourrez alors de nouveau accéder à votre compte membre.
Si vous n'avez pas reçu cet email,
contactez-nous
Message d'erreur
Message de confirmation
Un email de confirmation vient de vous être adressé.
L'armée israélienne a intensifié mercredi ses frappes au Liban, dont quatre ont visé des voitures au sud de Beyrouth, faisant 12 morts selon le ministère libanais de la Santé, malgré la trêve en cours depuis le 17 avril. Ces frappes, sur plus de 30 endroits distincts ...
Lire la suite
Plusieurs coups de feu ont créé la stupeur sans faire de blessés mercredi soir au Sénat philippin, où s'est réfugié le principal responsable de la lutte contre la drogue sous l'ex-président Rodrigo Duterte, recherché par la Cour pénale internationale, ont constaté ...
Lire la suite
Cuba fait de nouveau face à une situation électrique critique, avec des coupures de courant prolongées et des niveaux records de déficit de production ces derniers jours, dans un contexte de pénurie croissante de carburant. Selon des chiffres officiels compilés ...
Lire la suite
Le concours Eurovision de la chanson s'inspire cette année de l'opéra viennois et de la culture autrichienne, avec des extraits d'un opéra de Mozart et plus de 3.000 lumières et lasers illustrant des univers visuels différents pour chacune des 35 prestations sur ...
Lire la suite
Mes listes
Message d'alerte
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
Chez Boursorama, nous pensons que l'accès à nos milliers de cotations en temps réel et à une information de qualité ne devrait rien vous coûter.
Tout est disponible gratuitement et sans limite, grâce à une rédaction et à plus de 50 partenaires éditoriaux qui fournissent des informations vérifiées.
En acceptant les cookies, vous autorisez notamment la publicité ciblée, ce qui contribue à assurer la durabilité de notre modèle.
Bonne lecture !
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer