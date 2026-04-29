information fournie par Reuters • 29/04/2026 à 12:14

MÉDIAS-La start-up de marketing IA Hightouch a levé 150 millions de dollars, avec une valorisation de 2,75 milliards de dollars - WSJ

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

29 avril - -- Lien vers la source: https://tinyurl.com/2s48hy7a

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