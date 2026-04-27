information fournie par Reuters • 27/04/2026 à 20:42

MÉDIAS-L'armée poursuit le projet de l'usine de munitions de General Dynamics, en proie à des retards - Bloomberg News

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27 avril - -- Lien vers la source: https://tinyurl.com/243xkf9x

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